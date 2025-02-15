Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Willkommen bei den Louds

Die doppelte Lisa / Der Wetterwaschbär

NickelodeonFolge vom 15.02.2025
Die doppelte Lisa / Der Wetterwaschbär

Die doppelte Lisa / Der WetterwaschbärJetzt kostenlos streamen

Willkommen bei den Louds

Folge vom 15.02.2025: Die doppelte Lisa / Der Wetterwaschbär

22 Min.Folge vom 15.02.2025Ab 6

Als Darcys Geburtstagsparty auf denselben Tag fällt wie ein Vortrag von Lisas Wissenschaftsidol, schickt Lisa an ihrer Stelle Todd auf die Party. Flip hat eine lukrative Geschäftsidee, als er entdeckt, dass Nacho das Wetter vorhersagen kann.

Alle verfügbaren Folgen