Die doppelte Lisa / Der WetterwaschbärJetzt kostenlos streamen
Willkommen bei den Louds
Folge vom 15.02.2025: Die doppelte Lisa / Der Wetterwaschbär
22 Min.Folge vom 15.02.2025Ab 6
Als Darcys Geburtstagsparty auf denselben Tag fällt wie ein Vortrag von Lisas Wissenschaftsidol, schickt Lisa an ihrer Stelle Todd auf die Party. Flip hat eine lukrative Geschäftsidee, als er entdeckt, dass Nacho das Wetter vorhersagen kann.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon