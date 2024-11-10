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Willkommen bei den Louds

Quer durch Europa: Pizza mit Hindernissen / Quer durch Europa: Lynns großer Schwarm

NickelodeonFolge vom 10.11.2024
Quer durch Europa: Pizza mit Hindernissen / Quer durch Europa: Lynns großer Schwarm

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Folge vom 10.11.2024: Quer durch Europa: Pizza mit Hindernissen / Quer durch Europa: Lynns großer Schwarm

22 Min.Folge vom 10.11.2024Ab 6

Die Louds reisen gemeinsam nach Neapel, denn sie wollen die beste Pizza der Welt probieren. Gebacken wird diese aber von einer geheimniskrämerischen Köchin. Lori und Leni helfen Lynn mit einem Jungen in den Schweizer Alpen zu sprechen.

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