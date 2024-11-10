Quer durch Europa: Pizza mit Hindernissen / Quer durch Europa: Lynns großer SchwarmJetzt kostenlos streamen
Willkommen bei den Louds
Folge vom 10.11.2024: Quer durch Europa: Pizza mit Hindernissen / Quer durch Europa: Lynns großer Schwarm
22 Min.Folge vom 10.11.2024Ab 6
Die Louds reisen gemeinsam nach Neapel, denn sie wollen die beste Pizza der Welt probieren. Gebacken wird diese aber von einer geheimniskrämerischen Köchin. Lori und Leni helfen Lynn mit einem Jungen in den Schweizer Alpen zu sprechen.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-3, Season 3-5, Season 5, Season 7-8, Season 8-9, Season 9-10: Nickelodeon