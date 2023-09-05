Die Kebekus Geschwister vs. die Wolter-ZwillingeJetzt kostenlos streamen
Wir gegen die! Die Kebekus Geschwister Show
Folge 2: Die Kebekus Geschwister vs. die Wolter-Zwillinge
130 Min.Folge vom 05.09.2023Ab 12
Carolin Kebekus und ihr Bruder David treten gegen Benni und Dennis Wolter an. In mehrere Spielrunden müssen sie beweisen, dass sie das bessere Geschwisterpaar sind. Dabei geht es "um etwas, das man im deutschen Fernsehen öfter vermisst", verrät Moderatorin Jeannine Michaelsen: "Es geht um die Ehre".
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Wir gegen die! Die Kebekus Geschwister Show
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Spielshow
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben