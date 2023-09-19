Die Kebekus Geschwister vs. Julia und Johannes B. KernerJetzt kostenlos streamen
Wir gegen die! Die Kebekus Geschwister Show
Folge 3: Die Kebekus Geschwister vs. Julia und Johannes B. Kerner
131 Min.Folge vom 19.09.2023Ab 12
Carolin Kebekus und ihr Bruder David treten gegen Julia und Johannes B. Kerner an. In mehrere Spielrunden müssen sie beweisen, dass sie das bessere Geschwisterpaar sind. Dabei geht es "um etwas, das man im deutschen Fernsehen öfter vermisst", verrät Moderatorin Jeannine Michaelsen: "Es geht um die Ehre".
