Wir kochen zusammen! Zuhause beim Spitzenkoch
Folge 3: Folge 3
48 Min.Folge vom 01.04.2020
Wir kochen zusammen: Deutschlands Spitzenköchen geht es wie uns allen: Sie hocken Zuhause! Aber im Gegensatz zu den meisten von uns wissen sie, was für sie und ihre Familien abends auf den Tisch kommt. Und das werden sie uns jetzt zeigen: Aus ihren privaten Küchen und in Echtzeit! Und natürlich auch mit jeder Menge Tipps und Tricks!
