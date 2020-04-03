Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsStaffel 1Folge 5vom 03.04.2020
47 Min.Folge vom 03.04.2020

Wir kochen zusammen: Deutschlands Spitzenköchen geht es wie uns allen: Sie hocken Zuhause! Aber im Gegensatz zu den meisten von uns wissen sie, was für sie und ihre Familien abends auf den Tisch kommt. Und das werden sie uns jetzt zeigen: Aus ihren privaten Küchen und in Echtzeit! Und natürlich auch mit jeder Menge Tipps und Tricks!

