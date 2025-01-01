Der große Traum vom Fliegen - Coleman gibt seinen sicheren Job aufJetzt kostenlos streamen
Wir sind die Burnetts
Folge 1: Der große Traum vom Fliegen - Coleman gibt seinen sicheren Job auf
35 Min.Ab 6
Große Veränderungen stehen bei Janina Burnett an! Die Tochter von Deutschlands bekanntesten Auswanderern Manu und Konny Reimann lebt zusammen mit ihrem Mann Coleman, den Kindern Charlie und Isla und Hund Max in der Vorstadt von Portland eigentlich das Leben einer spießigen "amerikanischen" Vorzeigefamilie. Doch das hat jetzt ein Ende. Ehemann Coleman hat seinen sicheren Job bei einer Investmentfirma gekündigt und will sich nun seinen größten Lebenstraum erfüllen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Wir sind die Burnetts
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© JOKER PICTURES GmbH