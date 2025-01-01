Powerfrau Janina - erfolgreiche Podcasterin und moralische Stütze für ColemanJetzt kostenlos streamen
Wir sind die Burnetts
Folge 5: Powerfrau Janina - erfolgreiche Podcasterin und moralische Stütze für Coleman
35 Min.Ab 6
Bei Coleman steht die Zwischenprüfung an. Fällt der gebürtige Texaner durch, kann er sich den Traum vom Berufspiloten abschminken. Janina unterstützt so gut sie nur kann, doch gerade vor solch wichtigen Prüfungen ist Coleman immer besonders nervös. Janina kümmert sich parallel um ihr Business. Ihr Podcast "Unter uns Moms" nimmt langsam Fahrt auf und wird immer erfolgreicher.
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© JOKER PICTURES GmbH