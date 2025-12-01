Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Wir werden unsterblich sein

Staffel 1 Folge 2

OUTtvStaffel 1Folge 2vom 01.12.2025
Staffel 1 Folge 2

Staffel 1 Folge 2Jetzt kostenlos streamen

Wir werden unsterblich sein

Folge 2: Staffel 1 Folge 2

22 Min.Folge vom 01.12.2025Ab 12

Als Philipp nach Deutschland zurückkehrt, beginnt er eine Affäre mit Deniz, dem Angestellten des Hotels, in dem er untergebracht ist. Als seine Vorgesetzten entdecken, dass er sich nicht wie vorgesehen mit Luca abgesetzt hat, wird der Jäger zum Gejagten. Philipp flieht bald, um Deniz' Leben zu schützen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Wir werden unsterblich sein
OUTtv
Wir werden unsterblich sein

Wir werden unsterblich sein

Alle 1 Staffeln und Folgen