Wir werden unsterblich sein
Folge 2: Staffel 1 Folge 2
22 Min.Folge vom 01.12.2025Ab 12
Als Philipp nach Deutschland zurückkehrt, beginnt er eine Affäre mit Deniz, dem Angestellten des Hotels, in dem er untergebracht ist. Als seine Vorgesetzten entdecken, dass er sich nicht wie vorgesehen mit Luca abgesetzt hat, wird der Jäger zum Gejagten. Philipp flieht bald, um Deniz' Leben zu schützen.
Genre:Thriller
Altersfreigabe:
12