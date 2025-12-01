Wir werden unsterblich sein
Folge 4: Staffel 1 Folge 4
20 Min.Folge vom 01.12.2025Ab 12
Aus Liebeskummer spürt Deniz Philipp auf. Deniz besteht darauf, dass er bereit ist, alles zu riskieren - sogar sein eigenes Leben -, um mit Philipp zusammen zu sein, und beginnt zu lernen, wie man schießt. Die Ergebnisse sind leider nicht sehr vertrauenserweckend für den zu Recht besorgten Philipp.
Wir werden unsterblich sein
Genre:Thriller
Altersfreigabe:
12