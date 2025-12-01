Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wir werden unsterblich sein

Staffel 1 Folge 4

OUTtvStaffel 1Folge 4vom 01.12.2025
20 Min.Folge vom 01.12.2025Ab 12

Aus Liebeskummer spürt Deniz Philipp auf. Deniz besteht darauf, dass er bereit ist, alles zu riskieren - sogar sein eigenes Leben -, um mit Philipp zusammen zu sein, und beginnt zu lernen, wie man schießt. Die Ergebnisse sind leider nicht sehr vertrauenserweckend für den zu Recht besorgten Philipp.

