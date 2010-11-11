Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Worst-Case Scenario - Überleben mit Bear Grylls

Extreme Kälte

DMAXFolge vom 11.11.2010
Extreme Kälte

Extreme KälteJetzt kostenlos streamen

Worst-Case Scenario - Überleben mit Bear Grylls

Folge vom 11.11.2010: Extreme Kälte

22 Min.Folge vom 11.11.2010Ab 12

Um lebensbedrohliche Situationen zu überstehen, reichen in vielen Fällen schon Grundkenntnisse aus. Doch die meisten Menschen sind im Ernstfall viel zu geschockt, um einen klaren Gedanken zu fassen. Bear Grylls ist durch militärisches Training in einer Spezialeinheit bestens auf Worst-Case-Szenarien vorbereitet. Und er gibt sein Wissen, das Leben retten kann, gerne weiter. In dieser Episode lässt sich der Ex-Soldat zu Demonstrationszwecken bei Temperaturen von minus 18 Grad ohne Jacke, Handschuhe und Schutzkleidung in ein Kühlhaus sperren.

Alle verfügbaren Folgen