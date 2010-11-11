Worst-Case Scenario - Überleben mit Bear Grylls
Folge vom 11.11.2010: Extreme Kälte
22 Min.Folge vom 11.11.2010Ab 12
Um lebensbedrohliche Situationen zu überstehen, reichen in vielen Fällen schon Grundkenntnisse aus. Doch die meisten Menschen sind im Ernstfall viel zu geschockt, um einen klaren Gedanken zu fassen. Bear Grylls ist durch militärisches Training in einer Spezialeinheit bestens auf Worst-Case-Szenarien vorbereitet. Und er gibt sein Wissen, das Leben retten kann, gerne weiter. In dieser Episode lässt sich der Ex-Soldat zu Demonstrationszwecken bei Temperaturen von minus 18 Grad ohne Jacke, Handschuhe und Schutzkleidung in ein Kühlhaus sperren.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.