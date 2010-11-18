Zum Inhalt springenBarrierefrei
Worst-Case Scenario - Überleben mit Bear Grylls

Verloren in der Wüste

DMAXFolge vom 18.11.2010
Verloren in der Wüste

Worst-Case Scenario - Überleben mit Bear Grylls

Folge vom 18.11.2010: Verloren in der Wüste

22 Min.Folge vom 18.11.2010Ab 12

Wenn der Road-Trip in die Wüste plötzlich zum Alptraum wird: Jahr für Jahr sind Tausende von Touristen im Südwesten der USA mit ihren Autos in Regionen unterwegs, in denen Motorschäden oder platte Reifen fatale Folgen haben können. Zig Kilometer von der Zivilisation entfernt, ist man völlig auf sich allein gestellt. Mitten in der Einöde am Rande eines Highways, bei Temperaturen über 40 Grad, ohne Wasser oder fremde Hilfe - Wüssten Sie, was in so einem Fall zu tun ist? Bear Grylls zeigt in dieser Folge der Doku-Serie, welche Maßnahmen man ergreifen muss, um ein solches Worst-Case-Szenario zu überleben.

