Wüsten im Vormarsch

Chinas Kampf gegen den Sand

Staffel 1Folge 1vom 31.12.2018
Chinas Kampf gegen den Sand

Folge 1: Chinas Kampf gegen den Sand

44 Min.Folge vom 31.12.2018Ab 6

Weltweit dehnen sich durch Klimawandel und steigenden Wasserverbrauch die Wüstenflächen aus. Aber in keinem Land vollzieht sich die Austrocknung so rasant wie in China. Inzwischen sind verschiedene Regionen bereits unbewohnbar geworden. Um die fortschreitende Versteppung und Verwüstung weiter Teile Chinas einzudämmen, hat sich die Regierung entschlossen, mit tatkräftiger Unterstützung aus der Bevölkerung Milliarden von Bäumen zu pflanzen und weite Grünflächen anzulegen.

