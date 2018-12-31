Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wüsten im Vormarsch

Europas Süden trocknet aus

Wüsten im Vormarsch
Staffel 1Folge 2vom 31.12.2018
Europas Süden trocknet aus

Folge 2: Europas Süden trocknet aus

44 Min.Folge vom 31.12.2018Ab 6

Nicht nur in Afrika und Asien dehnen sich Wüstengebiete immer weiter aus. Auch der Süden Europas droht auszutrocknen. Die Dokumentation zeigt ungeschönt die Folgen menschlichen Fehlverhaltens. Spanien dient als akutes Beispiel für ein Ökosystem, dass durch exzessive Landwirtschaft, steigenden Wasserverbrauch und wachsende Bodenerosion bereits irreparabel geschädigt wurde. Das Gegenbeispiel bildet Island. Die Insel, einst durch massive Abholzung der riesigen Wälder in eine Steppe verwandelt, hat das Schlimmste hinter sich, und die fruchtbaren Gebiete gedeihen von neuem. Aber Island hat gegenüber Spanien einen enormen Vorteil: Es gibt ausreichend Wasser.

