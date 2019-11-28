Wunder auf 4 Pfoten
Folge 1: Folge 1
46 Min.Folge vom 28.11.2019Ab 12
Die ersten 100 Tage von Hundewelpen und Katzenbabys sind gespickt mit bezaubernden ersten Malen. Der Hundeexperte Jochen Bendel ist bei der Entwicklung der kleinen Lebewesen dabei und beobachtet, wie ihr Kontakt mit Geschwistern, Menschen und der großen weiten Welt abläuft ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Wunder auf 4 Pfoten
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Tiere, Pets
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1 Gold