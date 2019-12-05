Wunder auf 4 Pfoten
Folge 2: Folge 2
44 Min.Folge vom 05.12.2019Ab 12
Auch Hunde können eifersüchtig sein! Verhaltensbiologin Kate Kitchenham zeigt mit unterschiedlichen Experimenten, dass es den Vierbeinern gar nicht gefällt, wenn Herrchen plötzlich mit einem Stofftier kuschelt und wie es Hunden gelingt, geizige von spendierfreudigen Menschen zu unterscheiden. Außerdem zeigt sie, wie Hunde heimlich klauen und ein Lob sogar einem Leckerbissen vorziehen.
Wunder auf 4 Pfoten
Genre:Dokumentation, Tiere, Pets
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1 Gold