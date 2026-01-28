AJ Styles und CM Punk bringen den Ring zum BebenJetzt kostenlos streamen
WWE RAW
Folge vom 28.01.2026: AJ Styles und CM Punk bringen den Ring zum Beben
126 Min.Folge vom 28.01.2026Ab 16
ProSieben MAXX holt "WWE RAW" exklusiv im Free-TV auf die Bildschirme. Die Superstars des WWE-Universums treten gegeneinander an, um WWE Universal Champion zu werden. Doch sie sind nicht die einzigen Talente, die sich bei "RAW" einen Titel umschnallen wollen. Die weiblichen WWE-Superstars wollen sich zum WWE RAW Women's Champion krönen und die Tag Teams wollen den WWE Raw Tag Team Championship-Titel erringen.
Genre:Sport
Produktion:DE, 2017
