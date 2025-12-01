Zum Inhalt springenBarrierefrei
WWE Rivals: John Cena vs. Edge

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 7vom 13.12.2025
43 Min.Folge vom 13.12.2025Ab 12

Die Rivalität zwischen John Cena und Edge sorgt dafür, dass die Superstars zu absoluten Legenden der Wrestling-Welt werden. Im Kampf um den Titel des WWE-Champions liefern sie sich spektakuläre Kämpfe, die ihre Fans begeistern. Freddie Prinze Jr. spricht mit Kevin Nash, Cody Rhodes, Beth Phoenix und John Bradshaw Layfield über die legendäre Fehde.

