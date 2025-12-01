Zum Inhalt springenBarrierefrei
WWE Rivals: Steph vs. Brie Bella

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 9vom 28.12.2025
43 Min.Folge vom 28.12.2025Ab 12

Stephanie McMahon und Brie Bella treffen beim SummerSlam aufeinander und beweisen, dass die Frauen ihren männlichen Kollegen in nichts nachstehen und die Wrestling-Fans genauso begeistern können. Freddie Prinze Jr. spricht mit Kevin Nash, Kofi Kingston, Tamina und John Bradshaw Layfield über die legendäre Rivalität.

