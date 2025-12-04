Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
WWE Rivals

Triple H vs. The Rock

ProSieben MAXXStaffel 3Folge 2vom 04.12.2025
Triple H vs. The Rock

Triple H vs. The RockJetzt kostenlos streamen

WWE Rivals

Folge 2: Triple H vs. The Rock

44 Min.Folge vom 04.12.2025Ab 12

Im Jahr 1996 treffen Triple H und The Rock zum ersten Mal aufeinander. Von diesem Moment an entwickelt sich zwischen den beiden Wrestlern eine legendäre Rivalität, die sich auch über die Grenzen des Rings hinaus erstreckt. Freddie Prinze jr. und weitere WWE-Experten sprechen über die spektakuläre Auseinandersetzung.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

WWE Rivals
ProSieben MAXX
WWE Rivals

WWE Rivals

Alle 1 Staffeln und Folgen