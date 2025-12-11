John Cena vs. Randy OrtonJetzt kostenlos streamen
WWE Rivals
Folge 3: John Cena vs. Randy Orton
44 Min.Folge vom 11.12.2025Ab 12
Im Jahr 2002 treffen die legendären Wrestler John Cena und Randy Orton zum ersten Mal aufeinander. Zu diesem Zeitpunkt ahnt noch niemand, dass die beiden später eine jahrelange Fehde austragen werden. Freddie Prinze jr. spricht mit WWE-Experten über die Rivalität zwischen den beiden Sportlern.
Genre:Pro Wrestling
Produktion:US, 2022
12
