ProSieben MAXXStaffel 5Folge 4vom 19.03.2026
43 Min.Folge vom 19.03.2026Ab 12

Ende der 90er Jahre befinden sich sowohl The Rock als auch Mick Foley auf dem Höhepunkt ihrer Karriere. Die beiden Wrestler, die unterschiedlicher nicht sein könnten, begeistern das Publikum auf unterhaltsame Weise mit ihrer Rivalität. Gabriel Iglesias, Kevin Owens, John "Bradshaw? Layfield, X-Pac und Natalya besprechen die legendäre Fehde.

