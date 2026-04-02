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WWE Rivals

Hulk Hogan vs. Ultimate Warrior

ProSieben MAXXStaffel 5Folge 8vom 02.04.2026
Hulk Hogan vs. Ultimate Warrior

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Folge 8: Hulk Hogan vs. Ultimate Warrior

43 Min.Folge vom 02.04.2026Ab 12

Gabriel Iglesias, Kevin Nash, John "Bradshaw" Layfield, Natalya Neidhart und Cody Rhodes blicken auf die legendäre Rivalität zwischen Hulk Hogan und dem Ultimate Warrior zurück, die sowohl im Ring als auch abseits davon stattfand.

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