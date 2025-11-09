Folge vom 09.11.2025
Die Streuselspur / Dirk unter VerdachtJetzt kostenlos streamen
Wylde Pak
Folge vom 09.11.2025: Die Streuselspur / Dirk unter Verdacht
22 Min.Folge vom 09.11.2025Ab 6
Lily will herausfinden, warum ihr liebster Eisladen nur noch Wassereis verkauft und stößt auf eine stadtweite Verschwörung. // Dirk wird fälschlicherweise des Diebstahls beschuldigt. Min eilt zur Hilfe und steht ihm als Anwältin bei.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon