Folge vom 01.10.2025
Die Keks-Mission / Die SternebewertungJetzt kostenlos streamen
Wylde Pak
Folge vom 01.10.2025: Die Keks-Mission / Die Sternebewertung
22 Min.Folge vom 01.10.2025Ab 6
Die Familie will in einem Asia-Laden einen seltenen Keks ergattern. Jack ist glücklich, denn nun fühlt er sich als Teil der Familie. Nach einer schlechten Bewertung des Tierpflegesalons will Lily unbedingt den Schuldigen finden.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 1-2, Season 2: Nickelodeon