Folge vom 09.05.2026
Gruselgeschichten von Mrs. WithersJetzt kostenlos streamen
Wylde Pak
Folge vom 09.05.2026: Gruselgeschichten von Mrs. Withers
22 Min.Folge vom 09.05.2026Ab 6
In ihren Gruselgeschichten erzählt Mrs. Withers von Mins Begegnung mit einer mysteriösen Doppelgängerin, wie Will die Toastpokalypse abwendet, wie Jack und Lily das falsche Haustier beerdigen und wie die Kinder in ein Videospiel gezogen werden.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 2025
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 1: Nickelodeon Germany & © Season 1-2: Nickelodeon