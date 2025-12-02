Folge vom 02.12.2025
Wylde Pak
Falscher Chat / Das Familien-Tribunal
22 Min. Ab 6
Jack kriegt ein Handy und sendet fälschlicherweise eine Nachricht an Will. Nun müssen die Kinder alles tun, um sie zu löschen. Halmoni wird für das Verschwinden des letzten Hallasand-Keks beschuldigt und ein Familientribunal soll Aufklärung bringen.
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon