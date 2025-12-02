Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wylde Pak

NickelodeonFolge vom 02.12.2025
Falscher Chat / Das Familien-Tribunal

22 Min.Folge vom 02.12.2025Ab 6

Jack kriegt ein Handy und sendet fälschlicherweise eine Nachricht an Will. Nun müssen die Kinder alles tun, um sie zu löschen. Halmoni wird für das Verschwinden des letzten Hallasand-Keks beschuldigt und ein Familientribunal soll Aufklärung bringen.

