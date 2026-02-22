Folge vom 22.02.2026
Folge vom 22.02.2026: Die Macht der Klatschhände / Das K-Drama
Ab 6
Als Lily und Jack aus Versehen sein Haus zerstören, zieht Chuck bei den Wylde-Paks ein und muss seine üblen Gewohnheiten vor den Eltern verstecken. // Lily möchte ihr Lieblings-K-Drama abschliessen und filmt mit ihrer eigenen Familie ein Finale.
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon