NickelodeonFolge vom 22.02.2026
22 Min.Folge vom 22.02.2026Ab 6

Als Lily und Jack aus Versehen sein Haus zerstören, zieht Chuck bei den Wylde-Paks ein und muss seine üblen Gewohnheiten vor den Eltern verstecken. // Lily möchte ihr Lieblings-K-Drama abschliessen und filmt mit ihrer eigenen Familie ein Finale.

