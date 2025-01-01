Yes we camp!
Folge 2: Folge 2
87 Min.Ab 6
Wir sind zurück im FKK Paradies und erleben den nackten Camping-Wahnsinn. Die Camper-Mäuse Anni und Andrea stürzen sich direkt ins Getümmel. Auch dabei ist Camper-Manni, der neue Freunde findet. Sie alle haben eines gemeinsam: Die Sehnsucht nach Freiheit!
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Yes we camp!
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reise
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Videorechte: Good Times Fernsehproduktion GmbH, Bildrechte: Kabel Eins