Yes we camp!

Folge 3

Kabel EinsStaffel 1Folge 3
Folge 3

87 Min.Ab 6

Camping ist oft ein schmaler Grat zwischen Ärger und Genuss. Während Marc und Robbi mit dem Aufbau ihres Zeltes kämpfen, bezeichnet sich Familie Meusch als Luxuscamper. Außerdem kollidieren die Machos Carlo und Oskar mit den Camping-Mäusen Anni und Andrea.

