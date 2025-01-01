Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsStaffel 2Folge 2
Folge 2: Campingurlaub als Beziehungstest

88 Min.Ab 6

Das Öko-Camp Stumergut darf zwei neue Gäste begrüßen: Andy und Susan. Für das Paar ist es der erste gemeinsame Urlaub. Das wird gleich als Feuerprobe für die Beziehung genutzt. Heiner und Markus müssen für Dacharbeiten kreativ werden.

