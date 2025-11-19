Zum Inhalt springenBarrierefrei
Young Sheldon

Erdbeer-Lipgloss und bittere Wahrheiten

ProSiebenStaffel 5Folge 17vom 19.11.2025
Folge 17: Erdbeer-Lipgloss und bittere Wahrheiten

19 Min.Folge vom 19.11.2025Ab 6

Als Sheldon in der Uni auf Paige trifft, ist er überrascht: Sie hält gemeinsam mit ihrem Mentor einen Vortrag, auf den er sich sehr freut. Anfangs ist Sheldon eifersüchtig auf ihren Erfolg, doch dann wird ihm klar, dass Paiges Leben weit weniger spannend ist als er angenommen hat. Meemaw und Dale leiden indes unter ihrer Trennung - dabei gehen beide ganz unterschiedlich mit ihren Gefühlen um.

