Young Sheldon

ProSiebenStaffel 5Folge 16vom 18.11.2025
Folge 16: Der Koffer voll Geld und das Bananenauto

18 Min.Folge vom 18.11.2025Ab 6

Meemaws illegales Geheimcasino wirft so viel Gewinn ab, dass sie gar nicht weiß, was sie mit all dem Geld tun soll. Sie beschließt, ihrer Familie einen Teil abzugeben. Sich selbst gönnt sie ein neues Auto. George fürchtet derweil, gefeuert zu werden. Um sich abzusichern, nimmt er einen Aushilfsjob bei Dale an. Doch auch sein Plan B verläuft nicht reibungslos.

