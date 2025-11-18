Der Koffer voll Geld und das BananenautoJetzt kostenlos streamen
Young Sheldon
Folge 16: Der Koffer voll Geld und das Bananenauto
18 Min.Folge vom 18.11.2025Ab 6
Meemaws illegales Geheimcasino wirft so viel Gewinn ab, dass sie gar nicht weiß, was sie mit all dem Geld tun soll. Sie beschließt, ihrer Familie einen Teil abzugeben. Sich selbst gönnt sie ein neues Auto. George fürchtet derweil, gefeuert zu werden. Um sich abzusichern, nimmt er einen Aushilfsjob bei Dale an. Doch auch sein Plan B verläuft nicht reibungslos.
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2017
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen