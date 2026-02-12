Zum Inhalt springenBarrierefrei
Geologie, Gefühle und die geheimnisvolle Frau

ProSiebenStaffel 1Folge 15vom 12.02.2026
Folge 15: Geologie, Gefühle und die geheimnisvolle Frau

18 Min.Folge vom 12.02.2026

Sheldon lernt in der Bibliothek Libby kennen, die später Geologin werden will und Sheldon mit ihrer Begeisterung für die Wissenschaft fasziniert. Ab sofort ist es ihr gestattet, mit ihm und Tam die Mittagspause in der Bibliothek zu verbringen. Das Trio hat eine Menge Spaß, doch dann muss Sheldon einen herben Rückschlag einstecken.

ProSieben
