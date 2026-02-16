Zum Inhalt springenBarrierefrei
Jiu-Jitsu, Bläschenfolie und die böse Bobbie

ProSiebenStaffel 1Folge 17vom 16.02.2026
Folge 17: Jiu-Jitsu, Bläschenfolie und die böse Bobbie

20 Min.Folge vom 16.02.2026

Sheldon wird auf dem Heimweg belästigt, weswegen er Jiu Jitsu lernen möchte. Als er sich eines Morgens vor dem Gang in die Schule mit Luftpolsterfolie einwickelt, will Mary wissen, wer ihn ärgert. Sheldon hält dicht, deswegen soll Georgie auf ihn aufpassen. Der findet schnell heraus, wer der Mobber ist: die niedliche kleine Bobbi Sparks von nebenan. George senior soll die Sache regeln ...

