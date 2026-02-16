Jiu-Jitsu, Bläschenfolie und die böse BobbieJetzt kostenlos streamen
Young Sheldon
Folge 17: Jiu-Jitsu, Bläschenfolie und die böse Bobbie
20 Min.Folge vom 16.02.2026
Sheldon wird auf dem Heimweg belästigt, weswegen er Jiu Jitsu lernen möchte. Als er sich eines Morgens vor dem Gang in die Schule mit Luftpolsterfolie einwickelt, will Mary wissen, wer ihn ärgert. Sheldon hält dicht, deswegen soll Georgie auf ihn aufpassen. Der findet schnell heraus, wer der Mobber ist: die niedliche kleine Bobbi Sparks von nebenan. George senior soll die Sache regeln ...
