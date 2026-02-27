Steuererklärung, Fischsauce und kein Vorbild mehrJetzt kostenlos streamen
Folge 4: Steuererklärung, Fischsauce und kein Vorbild mehr
19 Min.Folge vom 27.02.2026Ab 6
Sheldon stolpert bei der Erstellung der Steuererklärung für seine Eltern über einen fehlenden Scheck. Sein Vater bittet ihn, Stillschweigen darüber zu bewahren. Lügen sind jedoch nicht gerade Sheldons Stärke ...
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2017
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Brothers International Television Distribution Inc.
