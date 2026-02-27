Zum Inhalt springenBarrierefrei
Steuererklärung, Fischsauce und kein Vorbild mehr

ProSiebenStaffel 2Folge 4vom 27.02.2026
Folge 4: Steuererklärung, Fischsauce und kein Vorbild mehr

19 Min.Folge vom 27.02.2026Ab 6

Sheldon stolpert bei der Erstellung der Steuererklärung für seine Eltern über einen fehlenden Scheck. Sein Vater bittet ihn, Stillschweigen darüber zu bewahren. Lügen sind jedoch nicht gerade Sheldons Stärke ...

ProSieben
