Young Sheldon
Folge 5: Eine Studie, ein Gürtel und Affen zum Tee
18 Min.Folge vom 02.03.2026Ab 6
Dr. Sturgis meldet Missy und Sheldon für eine Zwillingsstudie an - für 50 Dollar die Stunde. George erhofft sich, damit Geld für ein kleines Boot zu verdienen, Mary hingegen macht sich Sorgen, wie Sheldon mit der Sache umgehen wird. Doch der ist begeistert, schließlich soll die Welt erfahren, wie intelligent er ist. Leider stellt sich heraus, dass er zwar bei den IQ-Tests brilliert, doch bei der sozialen Intelligenz geht er völlig unter. Missy hingegen blüht da regelrecht auf.
