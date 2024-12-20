Schneekugeln und GeldregenJetzt kostenlos streamen
Young Sheldon
Folge 1: Schneekugeln und Geldregen
19 Min.Folge vom 20.12.2024
Mary verschweigt Sheldon, dass sich Dr. Sturgis nach seinem Nervenzusammenbruch in einer Klinik aufhält. Zudem beobachtet sie ihren Sohn mit Argusaugen, denn sie befürchtet, dass auch er psychische Probleme haben könnte. Durch das merkwürdige Benehmen seiner Mutter denkt wiederum Sheldon, dass sie nicht alle Tassen im Schrank hat. Indes kauft Georgie aus einer Konkursmasse zig Schneekugeln mit dem Umriss von Texas. Sein Plan, diese gewinnbringend zu verkaufen, misslingt jedoch.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Young Sheldon
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2017
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Brothers International Television Distribution Inc.
Enthält Produktplatzierungen