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Young Sheldon

Schneekugeln und Geldregen

ProSiebenStaffel 3Folge 1vom 20.12.2024
Schneekugeln und Geldregen

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Young Sheldon

Folge 1: Schneekugeln und Geldregen

19 Min.Folge vom 20.12.2024

Mary verschweigt Sheldon, dass sich Dr. Sturgis nach seinem Nervenzusammenbruch in einer Klinik aufhält. Zudem beobachtet sie ihren Sohn mit Argusaugen, denn sie befürchtet, dass auch er psychische Probleme haben könnte. Durch das merkwürdige Benehmen seiner Mutter denkt wiederum Sheldon, dass sie nicht alle Tassen im Schrank hat. Indes kauft Georgie aus einer Konkursmasse zig Schneekugeln mit dem Umriss von Texas. Sein Plan, diese gewinnbringend zu verkaufen, misslingt jedoch.

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