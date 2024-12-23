Die Besenkammer und das TeufelsspielJetzt kostenlos streamen
Young Sheldon
Folge 2: Die Besenkammer und das Teufelsspiel
19 Min.Folge vom 23.12.2024
Dr. Sturgis ist nach seinem Nervenzusammenbruch immer noch in einer Klinik, und Sheldon hat mittlerweile das Gefühl, intellektuell auszuhungern. Doch Meemaw hat eine Idee, wie sie ihrem wissbegierigen Enkel helfen kann. Auch Mary steht vor einem Problem: Pastor Jeff wird von unkeuschen Gedanken geplagt, als er sich in die Polizistin Robin verliebt. Er bittet Mary, auf ihn aufzupassen.
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Young Sheldon
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2017
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Brothers International Television Distribution Inc.
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