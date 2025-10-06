Ein gefährliches Huhn und Angst vorm RadfahrenJetzt kostenlos streamen
Young Sheldon
Folge 3: Ein gefährliches Huhn und Angst vorm Radfahren
18 Min.Folge vom 06.10.2025Ab 6
Sheldon steht vor einem Problem: Ihm bleiben nur zehn Minuten, um zwischen den Vorlesungen von einem Ende des Campus zum anderen zu gelangen und obendrein eine Toilettenpause einzulegen - eine schier unlösbare Aufgabe. Die letzte Hoffnung des jungen Genies ist Missy, die ihm das Fahrradfahren ohne Stützräder beibringen soll. Doch dann kreuzt plötzlich ein Huhn Sheldons Weg.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Young Sheldon
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2017
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen