Das Bibelcamp und das Motel auf RädernJetzt kostenlos streamen
Young Sheldon
Folge 4: Das Bibelcamp und das Motel auf Rädern
18 Min.Folge vom 07.10.2025Ab 6
Da das Briefmarkencamp zu Sheldons Entsetzen aufgrund von fehlendem Interesse abgesagt wurde, schickt Mary ihren Sohn zusammen mit Missy ins Bibelcamp. Auch Paige muss gegen ihren Willen den Sommer dort verbringen und bald stecken sie und Sheldon mitten in einem erbitterten Wettstreit um Bibelwissen. Derweil zieht Georgie in seinen neu erworbenen Van ein, nachdem sein Vater ihn als erzieherische Maßnahme kurzerhand aus dem Haus geworfen hat.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Young Sheldon
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2017
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen