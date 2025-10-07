Zum Inhalt springenBarrierefrei
Young Sheldon

Das Bibelcamp und das Motel auf Rädern

ProSiebenStaffel 4Folge 4vom 07.10.2025
Das Bibelcamp und das Motel auf Rädern

Das Bibelcamp und das Motel auf Rädern

Young Sheldon

Folge 4: Das Bibelcamp und das Motel auf Rädern

18 Min.Folge vom 07.10.2025Ab 6

Da das Briefmarkencamp zu Sheldons Entsetzen aufgrund von fehlendem Interesse abgesagt wurde, schickt Mary ihren Sohn zusammen mit Missy ins Bibelcamp. Auch Paige muss gegen ihren Willen den Sommer dort verbringen und bald stecken sie und Sheldon mitten in einem erbitterten Wettstreit um Bibelwissen. Derweil zieht Georgie in seinen neu erworbenen Van ein, nachdem sein Vater ihn als erzieherische Maßnahme kurzerhand aus dem Haus geworfen hat.

ProSieben
Young Sheldon

Young Sheldon

