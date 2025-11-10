Das Studierzimmer und die DiscokugelJetzt kostenlos streamen
Young Sheldon
Folge 10: Das Studierzimmer und die Discokugel
19 Min.Folge vom 10.11.2025Ab 6
Meemaws illegales Casino im Waschsalon läuft mehr schlecht als recht. Gerade als sie sich mit Georgie berät, wie man das Geschäft ankurbeln kann, wird der Highscore geknackt. Meemaw ist entsetzt, als sie feststellt, dass sie June nun 11.000 Dollar auszahlen muss. Indes hat Sheldon ein freies Zimmer im Wohnheim ergattert, das er anderen Studenten anbietet, damit sie in Ruhe lernen können. Seine Kommilitonen haben allerdings ein anderes Verständnis vom "Studieren" als Sheldon.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Young Sheldon
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2017
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen