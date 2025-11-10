Zum Inhalt springenBarrierefrei
Young Sheldon

Das Studierzimmer und die Discokugel

ProSiebenStaffel 5Folge 10vom 10.11.2025
Folge 10: Das Studierzimmer und die Discokugel

19 Min.Folge vom 10.11.2025Ab 6

Meemaws illegales Casino im Waschsalon läuft mehr schlecht als recht. Gerade als sie sich mit Georgie berät, wie man das Geschäft ankurbeln kann, wird der Highscore geknackt. Meemaw ist entsetzt, als sie feststellt, dass sie June nun 11.000 Dollar auszahlen muss. Indes hat Sheldon ein freies Zimmer im Wohnheim ergattert, das er anderen Studenten anbietet, damit sie in Ruhe lernen können. Seine Kommilitonen haben allerdings ein anderes Verständnis vom "Studieren" als Sheldon.

