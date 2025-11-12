Zum Inhalt springenBarrierefrei
Young Sheldon

Ein Cadillac in pink und ein Stammestanz für Nerds

ProSiebenStaffel 5Folge 12vom 12.11.2025
Folge 12: Ein Cadillac in pink und ein Stammestanz für Nerds

19 Min.Folge vom 12.11.2025Ab 6

Sheldon sieht auf einem Plakat, dass in Kürze eine Comic Con stattfinden wird. Er ist hin- und hergerissen und überlegt, ob er hinfahren soll - auch ohne die Erlaubnis seiner Eltern. Schließlich fasst er sich ein Herz, kauft ein Ticket und besucht - gekleidet wie Mister Spock - seine erste Comic Con. Indes hat Mary einen neuen Job ergattert: Sie verkauft im Auftrag von Mr. Lundy Kosmetikartikel. Nach einigen Anlaufschwierigkeiten hat sie mit Ms. Hutchins ihre erste Kundin.

ProSieben
