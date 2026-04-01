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Yukon Gold

Episode 1

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 1vom 12.04.2026
Episode 1

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Yukon Gold

Folge 1: Episode 1

44 Min.Folge vom 12.04.2026Ab 12

Die Goldabbausaison beginnt in Dawson City im Yukon, und der Countdown bis zum Winter läuft. Neuling Big Al befürchtet, dass seine Saison endet, noch bevor sie richtig begonnen hat, als sein Bagger "Big Girl" den Dienst versagt. Weiter südlich kämpft Bernie damit, seinen jungen Söhnen das Goldschürfen beizubringen.

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