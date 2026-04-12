Yukon Gold
Folge 2: Episode 2
43 Min.Folge vom 12.04.2026Ab 12
Es ist die dritte Woche für das Bergbau-Team von Ken und Guillaume, und ununterbrochener Regen macht ihnen die Arbeit schwer. In Sulphur Creek braucht der junge Teamleiter Karl dringend eine Waschanlage - ohne sie gibt es kein Gold. Big Al testet indes neue Strategien und eine neue Ausrüstung.
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Yukon Gold
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:CA, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: LionsGate International (UK) Limited