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Yukon Gold

Episode 2

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 2vom 12.04.2026
Episode 2

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Yukon Gold

Folge 2: Episode 2

43 Min.Folge vom 12.04.2026Ab 12

Es ist die dritte Woche für das Bergbau-Team von Ken und Guillaume, und ununterbrochener Regen macht ihnen die Arbeit schwer. In Sulphur Creek braucht der junge Teamleiter Karl dringend eine Waschanlage - ohne sie gibt es kein Gold. Big Al testet indes neue Strategien und eine neue Ausrüstung.

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