Keine AusweichmöglichkeitJetzt kostenlos streamen
Yukon Gold
Folge 1: Keine Ausweichmöglichkeit
43 Min.Folge vom 17.05.2026Ab 12
Ein verspäteter Frühling und fallende Goldpreise zwingen die Goldsucher, härter denn je gegen gefrorenen Boden anzukämpfen. Karl kämpft darum, in der ersten Woche 100 Unzen zu schlagen, um zu beweisen, dass er bereit ist, die Familienmine zu übernehmen und sein eigenes Stück Land zu beanspruchen.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Yukon Gold
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:CA, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: LionsGate International (UK) Limited