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Yukon Gold

Zum Greifen nahe

Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 3vom 24.05.2026
Zum Greifen nahe

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Yukon Gold

Folge 3: Zum Greifen nahe

43 Min.Folge vom 24.05.2026Ab 12

Es ist noch früh in der Bergbausaison, doch die Minenarbeiter reißen bereits mit voller Kraft das harte Erdreich auf, um Gold zu fördern. Ken gerät unter Druck, seine Crew bis Monatsende bezahlen zu können. Doch die Lage eskaliert, als Gläubiger eines seiner Sauggeräte beschlagnahmen wollen.

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