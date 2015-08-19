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Yukon Men - Überleben in Alaska

Auf der Jagd

DMAXFolge vom 19.08.2015
Auf der Jagd

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Yukon Men - Überleben in Alaska

Folge vom 19.08.2015: Auf der Jagd

44 Min.Folge vom 19.08.2015Ab 6

Alaska-Schneeschafe leben für gewöhnlich in über 2000 Metern Höhe in schwer zugänglichen Gebieten und halten sich besonders gern an steilen Bergflanken auf. Doch das hält Charlie Wright und Joey Zuray nicht davon ab, Jagd auf die Tiere zu machen. Das Duo lässt sich in dieser Folge in ein 200 Kilometer entferntes Revier am Lime Peak fliegen, um dort auf die Pirsch zu gehen. Doch im unwegsamen Gelände verlieren die „Yukon Men“ komplett die Orientierung, und in den White Mountains ziehen plötzlich dunkle Gewitterwolken auf.

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