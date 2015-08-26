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Yukon Men - Überleben in Alaska

Der Winter kommt

DMAXFolge vom 26.08.2015
Der Winter kommt

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Yukon Men - Überleben in Alaska

Folge vom 26.08.2015: Der Winter kommt

44 Min.Folge vom 26.08.2015Ab 6

In Kürze wird ein Schwarm Silberlachse den Yukon River durchqueren. Die Fische dienen den Dorfbewohnern im Winter als wichtige Nahrungsquelle, doch bei der Jagd ist gutes Timing gefragt. Trapper Charlie Wright bleibt nur ein knappes Zeitfenster von 24 Stunden, um seine Vorratskammern aufzufüllen. In Tanana erschüttert derweil ein akuter Notfall die Gemeinde: Pat Moores Frau Lorraine hat offenbar eine Hirnblutung erlitten und muss dringend medizinisch versorgt werden. Aber das nächste Krankenhaus ist über 200 Kilometer entfernt.

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