Sie werden so schnell erwachsenJetzt kostenlos streamen
Z Nation
Folge 11: Sie werden so schnell erwachsen
43 Min.Ab 18
Doc und Addy setzen alles daran, Lucys Fähigkeiten zur Kontrolle der Untoten nutzen zu können. Dazu müssen sie Lucys Familie dazu bringen, ihnen zu folgen. Murphy stellt unterdessen 10Ks Loyalität und Zuverlässigkeit auf den Prüfstand.
Z Nation
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action, Horror
Altersfreigabe:
18
Copyrights:© GO2 Z, LLC / The Global Asylum Inc. 2014